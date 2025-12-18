Задържаха варненец за фалшиви съобщения за радиоактивно замърсяване

снимка: ОДМВР-Варна

На 16 декември, в резултат на проведени оперативно-издирвателни мероприятия от служители на отдел „Икономическа полиция“ при ОДМВР – Варна, съвместно с Комисия за регулиране на съобщенията, е идентифициран и задържан 49-годишен варненец.

За мъжа е изяснено, че в продължение на три месеца е излъчвал, в радиочестотния спектър на честота 430,7Мhz, заблуждаващо съобщение, което имитира оповестяване от националната система за ранно предупреждение, за опасност от радиоактивно замърсяване.

В описания период, многократно е разпространявал електромагнитните вълни в ефира, с ислямски религиозен призив към молитва. Задържаният, който към момента не е криминално проявен, нееднократно е отправял заплахи за живота и здравето на друг мъж и семейството му.

При проведените процесуално-следствени действия са открити и иззети пет радиостанции, два мобилни телефона, лаптоп, USB памети и др. Деянието се характеризира с голяма доза дързост и цинизъм. По случая е образувано досъдебно производство, като действията по разследването продължават под надзора на Районна прокуратура – Варна.

Извършителят е задържан за срок до 24 часа.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!