Задържаха за 24 часа двама наркодилъри във Варна

снимка: Фейсбук, ОДМВР

При специализирана полицейска операция по линия „Разпространение на наркотични вещества“, проведена вчера от служители на сектор „Криминална полиция“, непосредствено след разпространение на наркотици са задържани двама мъже, известни на МВР и осъждани.

При последвалите претърсвания и изземвания на обитавания от тях адрес са открити и иззети марихуана, кокаин, множество полиетиленови пликчета със следи от марихуана и амфетаминопроизводни, както и известна парична сума в евро, съобщават от ОДМВР-Варна.

Лицата са задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

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