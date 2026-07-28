Задържаха за 72 часа мъжа, запалил съпругата си във варненското село Медовец

Кадър БНТ, илюстративен

Окръжната прокуратура във Варна задържа за 72 часа мъж, запалил съпругата си и обвинен в опит за убийство, съобщиха от Апелативната прокуратура в града. Престъплението е извършено в село Медовец. Мъжът е на 48 години. За БТА от прокуратурата уточниха, че съпругата му е на същата възраст.

Сигналът за случилото се е постъпил малко след полунощ тази нощ от болницата, в която е настанена пострадалата жена. В хода на разследването са събрани данни, че след като употребил голямо количество алкохол, мъжът се скарал с жена си, след което я залял със запалителна течност и я запалил. Пострадалата е приета в болница със сериозни изгаряния и за живота ѝ има опасност.

Работата по доказване на престъплението продължава. Предстои прокуратурата да внесе в съда искане на мъжа да бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение и той да бъде задържан под стража.

Редактор "Екип на Петел",

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