Задържаха заподозрян за убийството на британка, открита в куфар в Атина

Снимка: Пиксабей

Гръцката полиция съобщи, че е арестувала заподозрян в рамките на разследването по случая със смъртта на 38-годишна британска гражданка, чието тяло беше намерено в куфар в изоставена сграда на централния атински квартал Кипсели миналия месец.

Арестуван е 26-годишен мъж, идентифициран в медийните репортажи като гражданин на Афганистан.

Според полицията той е "признал деянията си“. Срещу него е образувано наказателно дело за "умишлено убийство, грабеж и нарушение на законодателството за огнестрелните оръжия“.

Шотландката е пристигнала в Гърция на 26 юни и е пребивавала в дома на приятел в района на Пирея до 10 юли, след което е заминала за неизвестна дестинация в района на Атина, посочиха от полицията.

"Стана ясно, че заподозреният 26-годишен мъж е сложил тялото в куфар и го е пренесъл в изоставената сграда. Освен това в следващите дни той е използвал банковите карти на жертвата, за да тегли суми пари“, заявиха от полицията.

Според информациите на медиите, заподозреният е заявил, че жертвата вече е била мъртва, когато я е намерил.

Редактор "Екип на Петел",

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