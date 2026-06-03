Задържаха заподозрян за убийството на двамата младежи от Кърджали в Истанбул

Снимка Пиксабей

Разследването на жестокото убийство на двама млади мъже от Кърджали, открити мъртви в апартамент в истанбулския квартал Таксим, навлиза в решаваща фаза. По информация на турските власти вече има задържан заподозрян във връзка с престъплението, пише glasnews.

Арестуваният е 28-годишен мъж, за когото се твърди, че е бил близък приятел на двете жертви. Разследващите са стигнали до него след анализ на записи от охранителни камери, разпити на свидетели и проверка на последните контакти на убитите младежи.

Засега турската полиция не съобщава дали задържаният вече е привлечен като обвиняем за двойното убийство или е арестуван с цел изясняване на неговата роля в случая. По неофициална информация той е сред последните хора, които са били в контакт с жертвите преди смъртта им.

Очаква се през следващите дни прокуратурата в Турция да реши дали ще поиска постоянна мярка за задържане и дали срещу мъжа ще бъдат повдигнати официални обвинения.

Случаят потресе както българската общност в Турция, така и жителите на Кърджали. Двамата младежи – на 19 и 22 години – бяха открити мъртви в жилище в квартал Таксим, след като съседи подали сигнал за силна миризма, идваща от апартамента.

При огледа полицията е намерила телата им с множество прободни рани. Откритите документи за самоличност са показали, че жертвите са български граждани, които са живели в Турция от около седем години.

В хода на разследването криминалистите са установили, че преди престъплението двамата младежи са били заснети от камери за видеонаблюдение заедно с други лица. Именно тези записи са се превърнали в една от ключовите следи, довели до задържането на заподозрения.

Разследващите продължават да работят по няколко версии за мотивите зад убийството. Сред тях са личен конфликт, финансов спор или предварително планирано нападение.

Турските власти подчертават, че работата по случая продължава, като се събират допълнителни доказателства и се разпитват свидетели с цел да бъде изяснена цялата истина около едно от най-шокиращите престъпления срещу български граждани в Истанбул през последните години.

Редактор "Екип на Петел",

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