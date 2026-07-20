Задържаха жена да шофира с 2,66 промила в Троянско

Снимка Булфото

37-годишна жена е задържана да шофира с 2,66 промила алкохол в троянското село Черни Осъм, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Жената е спряна за рутинна полицейска проверка. След като дрегерът отчел висока концентрация на алкохол, тя е дала и кръвна проба.

Задържана е за срок до 24 часа, а по случая в Районното управление (РУ) на МВР в Троян е образувано бързо производство.

Това е втори подобен случай в Троянско в рамките на седмица, припомня БТА.

На 13 юли от полицията съобщиха, че мъж е заловен да управлява автомобил с концентрация на алкохол 2,75 промила.

Един човек е загинал, а 13 са ранени при станалите 10 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщава МВР на сайта си.

От началото на годината при катастрофи живота си са изгубили 246 души, 4311 са пострадали. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. - 221 се отчитат с 25 повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г.

Редактор "Екип на Петел",

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