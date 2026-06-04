Задържаха жена в момент на получаване на наркотици с куриерска фирма

снимка: МВР

Жена на 42 години от Летница е била задържана в момент на получаване на наркотици с куриерска фирма, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

Криминалисти от Районното управление (РУ) в Ловеч са извършили вчера проверка на жената, когато получавала пратката си. В опаковката е открит полиетиленов плик, съдържащ кафяво-жълтеникаво вещество с бруто тегло 60 грама. При полеви наркотест веществото е реагирало на амфетамин и метамфетамин.

Жената е била задържана за срок до 24 часа в РУ – Ловеч. По случая е образувано досъдебно производство, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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