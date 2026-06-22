Задържаха жена за престъпно посегателство над възрастни хора

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По искане на Районна прокуратура - Плевен е задържана жена за престъпно посегателство над възрастни хора. Води се разследване за извършени две престъпления - причиняване на лека телесна повреда по особено мъчителен начин и за кражба, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Оттам добавиха, че по делото е привлечена като обвиняема 47-годишна жена, за това, че в периода от 20 януари до 23 март тази година 2026, в частен дом в Плевен, на няколко пъти, причинила лека телесна повреда по особено мъчителен начин за пострадалата 88-годишна жена, което е престъпление по Наказателния кодекс (НК).

На обвиняемата е предявено и обвинение за това, че през същия период и на същото място, отново на няколко пъти, откраднала сумата от 1500 евро от пострадалото възрастно семейство, което също е престъпление по НК.

В хода на разследването е установено, че пострадалите хора са съпрузи. Мъжът е на 87 години, а жената на 88 години. Тя страда от деменция и е неподвижна. Предвид състоянието на пострадалата жена, през януари 2026 г., нейни близки роднини наели обвиняемата с уговорката да полага грижи за нея срещу заплащане. В тази връзка, през инкриминирания период, обвиняемата посещавала ежедневно дома на пострадалите възрастни хора, за по няколко часа на ден.

От поставено в дома видео-наблюдение близките на пострадалите установили, че обвиняемата системно упражнява физическо насилие спрямо възрастната и болна жена, като ѝ нанасяла безпричинно удари с ръце по главата. Освен това, многократно отнемала парични суми в различен размер от владението на възрастните хора, без тяхно знание и съгласие.

От пресцентъра на прокуратурата казаха още, че по подаден от близките сигнал до органите на МВР били предприети незабавни действия и било образувано настоящото наказателно производство под наблюдението на плевенската Районна прокуратура.

В хода на разследването са проведени разпити на свидетели, назначена била и видео-техническа експертиза.

С постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемата жена е задържана за срок до 72 часа, като в този срок е внесено искане в Районен съд - Плевен за взимане спрямо нея на постоянна мярка „задържане под стража“.

Съдът е приел изложените от Районната прокуратура доводи, че от събраните по делото доказателства може да се направи обосновано предположение за авторството на деянията от страна на обвиняемата, както и че е налице реална опасност тя да извърши престъпление или да се укрие. Поради това спрямо нея съдът е постановил най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Определението на съда подлежи на обжалване. Разследването продължава под ръководството на Районна прокуратура - гр. Плевен.

В началото на месец май българска болногледачка беше уличена в упражнено насилие над възрастна жена, за която е трябвало да полага грижи на гръцкия остров Хиос, припомня БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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