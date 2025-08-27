реклама

Задържаха жена заради пожара в столичния квартал "Стрелбище"

27.08.2025 / 22:22 1

Снимка: Булфото

Пожарът в блок 11 в квартал "Стрелбище" в София е предизвикан от психично увредена жена. 

Тя беше задържана от полицията, след като сама е направила признания, че е запалила апартамента си, информира Булфото.

При пожара бяха засегнати и съседни жилища и имаше обгазени хора.

Припомняме, че сигнал за инцидента е постъпил към пожарната в 18:48 ч.

На мястото са пристигнали четири пожарни автомобила, линейка и екипи на Четвърто РУ–МВР.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
MrBean (преди 34 секунди)
Рейтинг: 186074 | Одобрение: -2166
Не ви ли е срам бе!? 100полюцаи и една шашава жена...

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама