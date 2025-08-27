Задържаха жена заради пожара в столичния квартал "Стрелбище"

Снимка: Булфото

Пожарът в блок 11 в квартал "Стрелбище" в София е предизвикан от психично увредена жена.

Тя беше задържана от полицията, след като сама е направила признания, че е запалила апартамента си, информира Булфото.

При пожара бяха засегнати и съседни жилища и имаше обгазени хора.

Припомняме, че сигнал за инцидента е постъпил към пожарната в 18:48 ч.

На мястото са пристигнали четири пожарни автомобила, линейка и екипи на Четвърто РУ–МВР.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!