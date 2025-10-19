Задържаха жената, която блъсна и уби мъж в София

снимка: Булфото

Задържан е избягалият шофьор от пътен инцидент в София, при който загина мъж.

Това казаха от Столичната дирекция на вътрешните работи.

В катастрофата загина мъж – 87-годишен чужд гражданин. Шофьорът на автомобила е 45-годишна жена. Образувано е досъдебно производство, допълва БТА.

Инцидентът стана снощи, в района на кръстовището на бул. „Тодор Каблешков“ и ул. "Луи Айер“.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!