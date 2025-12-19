Задържаха златни бижута за над 400 хиляди лева на "Капитан Андреево"

снимка: Агенция "Митници"

Златни и платинени накити на стойност 413 898 лева задържаха митническите служители на Митнически пункт Капитан Андреево при проверка на лек автомобил, влизащ в страната от Турция, съобщиха от Агенция "Митници".

Случаят е от 18 декември, когато на пункта е пристигнал лек автомобил с чужда регистрация. В него пътували две лица. По метода „анализ на риска“ превозното средство и пътуващите в него лица били селектирани за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия в джобовете на якето на пътника в моторното превозно средство – 45-годишния турски гражданин С.Ч., митническите служители установяват укрити 4 пакета с накити от бял и жълт метал. Според експертизата на вещото лице откритите 368,07 грама от накитите са от 14 и 18-каратово злато, а 32,70 грама са от платина на обща стойност 413 898 лева.

Контрабандните златни и платинени накити са били задържани. По случая е образувано досъдебно производство, което се провежда от разследващ митнически инспектор.

По разпореждане на Окръжна прокуратура Хасково турският гражданин С.Ч. е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 242 ал.1 б „Д“ от Наказателния кодекс. Спрямо него е взета мярка за неотклонение „гаранция“, както и „забрана за напускане пределите на Република България”, освен с разрешение на Окръжна прокуратура-Хасково.

азследването по случая продължава.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!