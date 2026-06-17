Задържан при акцията срещу Калашниците: Натопен съм от жена, която обичам

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Натопен съм от проститутка, която обичам. Това е Светла Василева. Ние живеехме заедно 1 година, но тя не поиска да проституира. Затова изнесох багажа ѝ от блока ми. Потърси ме преди 4 дни с молба за помощ, намерих ѝ апартамент и там ме задържаха от ГДБОП. Това разказа пред Софийския районен съд Минко Петров, който е сред обвинените при акцията срещу Калашниците, пише 24chasa.bg.

Мъжът е подведен под отговорност за транспортиране на жени, които щели да проституират, както и че е ударил двама полицаи.

Петров разказа, че кара Максим - нелегално такси. Като такъв возел всякакви хора. Обясни, че само Светла Василева е дала показания, че кара жени. Прокурорът по делото посочи, че имало данни, че Петров е вземал пари от транспорта. Позова се само по показанията на Василева и посочи, че тепърва трябва да се разпитат други свидетели. След заседанието обвинителят обясни, че сумите били между 50 и 60 евро.

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