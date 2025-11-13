Задържан с 4,23 промила: Пил водка от обяд и излязъл да се поразходи с колата

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Повдигнаха обвинение на 36-годишен мъж за шофиране с 4,23 промила алкохол в кръвта. Случаят е от 10 ноември в село Врачеш. С постановление на прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. В хода на разследването е установено, че през април 2024 г. той е бил осъден за същото деяние.

"Бяхме на наряд по време на специализирана полицейска операция в малки и отдалечени населени места. Около 16 часа забелязахме червен автомобил, който криволичеше по пътя. Подадохме сигнал за спиране. Автомобилът спря, шофьорът слезе и тръгна да се отдалечава в противоположна посока. След като го застигнахме, усетихме силен мирис на алкохол и извикахме колегите от РПУ – Ботевград, за да го тестват. Пробата показа 4,23 промила алкохол на хиляда". Това обясни командирът на отделение към „Жандармерията” в София Стоян Петков в "Здравей, България".

По думите му мъжът стоял на краката си, разбирал какво му се говори, но "бил силно алкохолно повлиян".

Жандармеристът Кристиян Бориславов, който също е бил на място подчерта, че заловеният шофьор не бил особено съгласен да направи алкохолния тест, когато дошли колегите им от полицията. "Опита се да не съдейства и да провали пробата, но не успя. След няколко опита даде валидна проба, която показа 4,23 промила", обясни той.

Мъжът казал, че "пил водка от обяд и решил да се поразходи с автомобила"

Справка на Нова телевизия показва, че заловеният с алкохол зад волана има 17 акта, 16 фиша, задържане с 2,02 промила, а миналата година – с 3,63 промила. Вероятно му е било отнето свидетелството за управление за около година, след което си е изтърпял наказанието.

