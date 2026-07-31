"Задържане под стража" за 47-годишен мъж за закана с убийство и неизпълнение на ограничителна заповед

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Съдът взе най-тежката мярка за процесуална принуда по отношение на 47-годишен мъж, спрямо когото са предявени обвинения за престъпления по чл. 296 и по чл.144, ал. 3 от Наказателния кодекс – за нарушение през нощта на 29 юли т.г. на издадена съдебна заповед за защита, с която бил отстранен за срок от 18 месеца от съвместно обитавано със съпругата си жилище и забраняваща му да осъществява какъвто и да било контакт и да приближава на по-малко от 30 метра от нея, както и за отправяне на закана за убийство.

Деянията, за които 47-годишният мъж е привлечен като обвиняем са тежки, доколкото законодателят е предвидил възможност за налагане на наказание „лишаване от свобода“ до 6 години, съобщават от пресцентъра на ВРС.

Събраните доказателства по делото водят съда до обосновано предположение, че обвиняемият е съпричастен към престъпленията, за които са му възведени обвинения. Съдът намира, че е налице не хипотетична, а реална опасност при вземане на мярка за неотклонение, различна от „Задържане под стража“, обвиняемият да извърши престъпно деяние или да се укрие, доколкото са налице данни, че пребивава в чужбина. Видно от материалите по делото и справката за съдимост, 47-годишният мъж е многократно осъждан, включително за посегателства от идентичен характер, свързани с осъществяване на домашно насилие.

Последната му влязла в сила присъда за осъществена закана за убийство и причиняване на телесна повреда, извършени отново в условията на домашно насилие спрямо пострадалата, била изтърпяна преди броени месеци. Съдът счете, че единствената адекватна към момента мярка за неотклонение по отношение на обвиняемия е „Задържане под стража“.

Обжалването на определението на Варненския районен съд по мярката е в 3-дневен срок, като в случай на жалба делото бе насрочено пред ВОС за 5 август т. год. от 13 ч.

Редактор "Екип на Петел",

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