Задържане под стража за мъж, обвинен в крупна кражба в Кюстендил

Районен съд – Кюстендил определи мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо мъж, обвинен в кражба на значителна сума пари и ценности, извършена при условията на повторност, съобщиха от Окръжния съд в града. Съдът уважи искането на Районна прокуратура – Кюстендил, която настоя за налагане на най-тежката мярка за неотклонение. Защитата възрази с аргумент за липса на достатъчно годни доказателства или, при необходимост, за определяне на по-лека мярка.

Според обвинението мъжът е проникнал в жилище в Кюстендил и е отнел:

98 000 лв., 2 300 евро, 650 долара, сребърен мъжки пръстен и мъжки часовник.

Деянието е извършено чрез използване на техническо средство и в съучастие с неустановено лице. Стойността на отнетото имущество е в крупни размери, а случаят не се определя като маловажен. Обвиняемият е осъждан и преди за кражба и не е реабилитиран, посочва Фокус.

Съдът приема, че към този етап от досъдебното производство е събрана достатъчна доказателствена съвкупност, която позволява да се направи обосновано предположение за авторството на деянието.

Отбелязва се, че престъплението е тежко по смисъла на Наказателния кодекс, а предходното осъждане и повторността на деянието сочат на повишена обществена опасност както на случая, така и на дееца. Според мотивите на съдия Преслава Дякова съществува реална опасност обвиняемият да извърши друго престъпление, ако остане на свобода.

Определението на Районния съд подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Кюстендил.

