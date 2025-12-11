Задържаните при протеста на 1 декември в София остават в ареста

Снимка: Булфото

Софийският градски съд гледа две въззивни мерки на петима от задържаните по време на протеста на 1 декември. Според прокуратурата има реална опасност от извършване на ново престъпление, повдигнатите обвинения са в начален етап, и твърденията срещу тях са с висока степен на вероятност, посочва БГНЕС.

По време на протеста в София на 1 декември бяха арестувани 71 души, сред които и синът на бизнесмена Атанас Бобоков – Божидар, който впоследствие беше освободен с мярка подписка. Друг мъж, извършвал вандалски действия, бе задържан с 31 хиляди лева, разделени на купюри с имената на улици върху тях.

В ареста за постоянно останаха петима души, а срещу други се водят следствени действия. Според съда са събрани достатъчно доказателства, че Кристиян Йончев, Лъчезар Тулешков, Мартин Иванов, Жулиен Желязков и Николай Алексиев са хвърляли бомбички, стъклени бутилки и други предмети по полицейски служители. Те имат предходни криминални регистрации, а някои и висящи дела.

Защитата на четирима от задържаните заяви, че няма достатъчно данни те да са автори на вандалските прояви, а фактът, че двама от тях имат предходни осъждания, не означава, че са склонни отново да влязат в ареста.

