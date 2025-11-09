реклама

Задържаните за източване на дизелово гориво от тръбопровод на „Лукойл” остават в ареста

09.11.2025 / 16:13 1

кадър Нова тв

Четиримата мъже, задържани за източване на дизелово гориво от тръбопровод на „Лукойл“ край Стара Загора, остават за постоянно в ареста. Това реши Окръжния съд в Стара Загора. Предполага се, че нанесените щети за фирмата и държавата са за милиони. 

„Към настоящия момент считам, че е налице обосновано предположение, че са извършили престъплението, както и че са налице и доказателства, че може да се укрият или да извършат друго престъпление”, заяви прокурор Нейка Тенева.

Запитана дали може да се предположи, че има и други складове, в които са крили гориво, или пък и други места от тръбопровода, където са източвали, тя каза: „Всички предположения подлежат на проверка, ще бъде проверено и в хода на разследването и евентуално доказано всички обстоятелства по делото”, предаде Нова тв.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
MrBean (преди 27 минути)
Рейтинг: 197353 | Одобрение: -1752
Ако бяха гепили от друг нямаше и да ги търсят.Но когато гепиш от руската Лукойл...

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама