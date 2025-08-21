реклама

Задържаните за трагедията в Несебър застават пред съда днес

21.08.2025 / 09:52 1

Булфото

Съдът в Бургас ще разглежда днес мерките за неотклонение на тримата задържани за трагичния инцидент в Несебър, при който 8-годишно момче падна от парашут.

След трагедията с тандемния парасейлинг стана ясно, че контрол от страна на държавата не се извършва и няма инстанция, която да поеме отговорност за състоянието на съоръженията. Обществената телевизия припомня, че премиерът Росен Желязков разпореди до края на този летен сезон да има ясна регулация. В същото време продължава разследването на инцидента. Здравният министър възложи проверка на "Медицински надзор" и на ЦСМП-Бургас. 

Вчера водолази претърсиха морското дъно, за да открият катарамите на коланите, които са се скъсали и са довели до падането на детето.

Прокуратурата ще настоява пред съда за постоянен арест на тримата обвиняеми, предаде БГНЕС.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 10 минути)
Рейтинг: 496565 | Одобрение: 90860
Както е прието в Булгаристан - след дъжд, качулка....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама