Задържаните за заснемане на садистични видеа с животни Красимир Георгиев и Габриела Сашова отиват на съд

Очаква се полицията и прокуратурата в Перник да предоставят повече информация по случая със садистичните видеоклипове с животни, които бяха създавани от мъж и жена с цел продажба в Интернет.

Красимир Георгиев и Габриела Сашова отиват на съд, съобщава БНТ. Двамата са обвиняеми за жестокост и причиняване на смърт на животни.

През март Сашова и Георгиев бяха задържани и обвинени за това, че са снимали клипове с насилие над животни срещу пари. Тогава съдът ги остави в ареста. Окръжната прокуратура в Перник вече е внесла в съда обвинителния акт срещу двамата.

Те се изправят пред Темида за проява на жестокост и причиняване на смърт на животни, като деянията са извършвани по особено мъчителен начин за животните. Случаят предизвика сериозен обществен отзвук и протести с искане за справедливост.

