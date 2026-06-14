Задържаният край Бургас шофьор с мигранти е с две висши образования и чисто досие

Кадър Нова телевизия

Водачът, превозвал мигрантите открити край Бургас, е на 59 години, български гражданин, който няма криминално минало. Той е с две висши образования. Най-вероятно по финансови причини е допуснал да го вербуват за извършването на тази престъпна дейност. Мъжът послено е работил в Бургас. Това каза пред журналисти директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов.

Златанов призова всички като този шофьор, които са офертирани от каналджийски групи да извършат превоз на мигранти: "Не го правете, ще ви заловим. Над 1000 подобни лица са заловени в последните две години. Ако не първия, то втория път. Не може да извършвате тази дейност без да бъдете заловени от нас".

Мигрантите и шофьорът не са направили опит да избягат. Те са прекарали 3-4 денонощия в Източна Странджа, каза още той.

Златанов каза още, че с настъпването на летния сезон очакват да има още подобни случай, но изрази увереност, че са подготвени, предава Дарик. "За нас опазването на границата е мисия, ние имаме нужда от помощта на цялото общество, от медиите, от информация и действаме адекватно. Стараем се да ги спираме извън населените места - както стана и снощи.

Директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“ каза още, че отчитат огромен спад на нелегалната миграция. "Преди три години случаите като снощния бяха по няколко пъти на ден на десет различни места в страната. В момента натискът ние го държим в изключително ниски нива. Огромният брой нелегални мигранти ние ги спираме и ги блокираме на българо-турската граница и те не могат да преминат, но винаги ще има такива, които все пак някак са успели да прескочат и тях се стараем да ги заловим в граничната зона".

Съгласно новите правила на Пакта за миграция нелегалните мигранти ще преминат през скрининг процедура, след което ще бъдат настанени в дом за нелегални мигранти.

"България до голяма степен работеше и до момента по тези правила. Самата процедура след задържането се нарича скрининг. Имаме право да ги настаним за повече време в тези скрининг центрове. Предвидени са до седем денонощия престой на входната граница откъм Турция и на изходната граница откъм Сърбия. Дирекция „Миграция“ и Държавната агенция за бежанците също ще разполагат със скрининг центрове. Към момента изчакваме да видим как ще действат по другата част от процедурите, по отношение на европейската солидарност, за която ние настояваме, защото сме най-потърпевшата страна", обясни Златанов.

Редактор "Екип на Петел",

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