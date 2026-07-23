Задържаният за отвличането Наталия има 13 регистрирани престъпления в Шуменско, прякорът му бил "Чарлито"

снимка: МВР

Единадесетгодишната Наталия и пастрокът ѝ Асен Симеонов бяха открити в шуменското село Овчарово минути след полунощ на 23 юли. Мъжът има регистрирани 13 престъпни посегателства на територията на Областната дирекция на МВР в Шумен, съобщиха от пресцентъра ѝ.

Четиридесетгодишният Асен Симеонов, известен с прякора „Чарлито“, е роден в село Снежина, община Провадия. Той е многократно криминално проявен и познат на органите на реда с множество кражби, грабежи и укриване от правосъдието, предаде БТА.

Първото му регистрирано престъпно посегателство в областта е от май 2006 г., когато извършва кражба от хранителен магазин в село Кладенец. В рамките на същия месец краде хранителни продукти от детска градина в село Вехтово и прави неуспешен опит за кражба от магазин в село Друмево.

През 2007 г. отново е установен като извършител на редица кражби на територията на община Шумен, като прави впечатление, че избира обекти в близост до първоначално засегнатите населени места. През юли същата година извършва кражба на хранителни стоки и цигари от търговски обект в село Ветрище, а през август – от магазин в село Средня, откъдето отнема хранителни стоки, цигари и ваучери за мобилни телефони. През същия месец обира друг търговски обект в село Дибич, откъдето отново взема хранителни стоки, а от частен имот в село Вехтово - мобилен телефон.

Серията от престъпления продължава с грабеж в село Костена река, където отнема дрехи от местен жител. В средата на септемврикраде лични документи и 350 щатски долара от чужд гражданин, който почивал в паркиран товарен автомобил в района на село Дибич. През октомври Симеонов обира лек автомобил в землището на същото село, край язовир, откъдето взема лични и банкови документи. През същия месец прониква през незатворен прозорец във вила в местността „Нов екарисаж“, откъдето открадва дамска чанта, лични документи и 90 лева.

След като влизат в дирите му, криминалисти от Районното управление в Шумен установяват, че в продължение на цял месец извършителят се е укривал в подземна шахта с вход и изход в землището на село Дибич. В едно от разклоненията ѝ е имало и източник на питейна вода.

В средата на октомври 2007 г., след поредица от анализи и оперативни действия, той е установен и задържан в шуменския квартал „Тракия“. Престъпната му дейност е подробно документирана, след което Районният съд в Шумен му налага ефективно наказание „лишаване от свобода“.

През март 2009 г., непосредствено след изтърпяване на наказанието си, Симеонов възобновява престъпната си дейност и извършва кражба на цигари и захарни изделия от търговски обект в село Марково. Месец по-късно краде от заведение в село Вехтово 100 кутии цигари, 100 лева и ваучери за мобилни телефони. След като е установен като извършител и на тези две престъпления, Районният съд в Нови пазар и Районният съд в Шумен му налагат нови ефективни наказания „лишаване от свобода“.

Издирваната 11-годишна Наталия Асенова е открита, съобщиха от полицията във Варна. Намерен е и мъжът, за когото се счита, че я е отвлякъл – Асен Симеонов.

Редактор "Екип на Петел",

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