Задържаният за смъртта на мъжа от Генерал Тошево остава за постоянно в ареста

Окръжният съд в Добрич остави за постоянно в ареста задържания за смъртта на 67-годишния Динко Георгиев, починал след настъпил междусъседски конфликт.

Инцидентът е станал след направена забележка за вдигане на шум на 13 август в Генерал Тошево, припомня БНР. Два дни по-късно нападнатият мъж почина в болницата в Добрич.

Задържан за престъплението в Генерал Тошево е 30-годишният Е. А. Пред съда днес в Добрич той пожела да му бъде променена мярката за неотклонение на домашен арест, за да може да види детето си. Неговият адвокат изтъкна, че обвиненият за смъртта на фотографа Динко Георгиев няма опасност да се укрие или да извърши друго престъпление. Прокуратурата определи мярката за неотклонение като основателна и законосъобразна и поиска от съда тя да не се променя.

Окончателното решение на съдията остави Е. А. с най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ заради високата обществена опасност на престъплението, в което е обвинен и реалната опасност да напусне страната. Според съдията до момента са събрани достатъчно доказателства, сочещи като причина за смъртта на Динко Георгиев действията на обвинения.

Решението на Окръжния съд в Добрич не подлежи на обжалване.

