Задава се края на изписването на цените в левове и евро

Снимка Пиксабей

От 9 август официално приключва задължителното двойно обозначаване на цените в левове и евро, като контролът срещу неправомерното им повишаване преминава изцяло към Комисията за защита на потребителите, съобщават от БНТ.

С влизането в сила на новите разпоредби от Закона за въвеждане на еврото, от края на тази седмица търговците ще обявяват стойността на стоките и услугите единствено в единната европейска валута. Националната агенция за приходите (НАП) преустановява наблюдението за изкуствено завишаване на цените. Гражданите вече ще насочват сигналите си директно към КЗП, а тези, които са подадени към данъчните, ще бъдат препращани по служебен път. Двете ведомства ще продължат съвместните си акции, но с разделени функции – комисията ще следи за спекула, а приходната агенция за укриване на доходи, пише dunavmost.com.

През изминалата година НАП е реализирала безпрецедентен обем от инспекции във връзка с преминаването към еврото.

"Общо направените проверки са над 30 хиляди, отговорно мога да кажа, че никога не сме правили такова количество проверки в историята на данъчната администрация в България", посочва Анна Митова, директор на дирекция "Комуникация" в НАП.

В резултат на контролната дейност са съставени 1600 акта. Издадените наказателни постановления са 805, а общата им стойност възлиза на 1,9 милиона евро.

"В началото на годината имахме много случаи със 100% завишени цени в най-различни сектори, най-често в секторите на услугите", допълва Митова.

До момента КЗП също е наложила санкции за над 1 милион евро за сходни нарушения. Институцията поема изцяло мониторинга върху ценообразуването, като предвидените наказания скачат драстично.

Временно изпълняващият длъжността председател на КЗП Александър Колячев обяснява, че контролът ще бъде стриктен: "Около десет процента от проверките ни завършват с наказателно постановление и със санкции. Проверките не приключват на 8 август, проверките продължават, от 9 август тази година тече още един едногодишен период".

Глобите по новия закон ще бъдат значително по-тежки.

"Санкциите, които са предвидени в новия закон, са много по-големи от предишните и считаме, че това ще има ефект върху поведението на пазарните участници. Така например санкциите за необосновано повишение на цените са в диапазона от 10 до 100 хиляди евро", категоричен е Колячев.

Въпреки засиления институционален надзор, експертите призовават гражданите да бъдат активни на пазара и да подхождат критично към търговските практики. Предстоят планови проверки на различни обекти от страна на комисията.

"Тук основна роля има и потребителят. Никой не може да ви задължи да пазарувате на точно определено място и да ползвате точно определена услуга", съветват от НАП.

"В много случаи цените са обосновано покачени, но има и такива, в които търговците покачват цените си без никаква икономическа обосновка", обобщава ситуацията на пазара председателят на КЗП.

Редактор "Екип на Петел",

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