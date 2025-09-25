Задава се зла зима

Пиксабей

Балканите ще се разминат със сериозните атлантически бури, сочат дългосрочните прогнози. Зимата у нас се очаква да бъде сравнително умерена, със средни температури, близки до нормата – около 0 до +0.5°C за периода декември – февруари.

Според синоптиците обаче ще има 2–3 сериозни студени вълни през януари и февруари. В равнините температурите може да паднат до –15°C, а в планините до –20°C.

В София и Пловдив зимата ще бъде сравнително спокойна, но с риск от резки застудявания. По високите части и в планинските курорти снежната покривка ще надхвърли 100 см, което ще зарадва любителите на зимните спортове.

Ла Ниня ще засили снежните количества в Алпите и Карпатите, с +15–25% повече ще са валежите над Балканите – подходящо за ски сезона, но с риск от лавини и наводнения при бързо топене.

В България се очакват 20–30 снежни дни в София и Пловдив, с акцент върху периода от ноември до януари и след това до март. Планини като Рила и Пирин ще имат по-дълги снежни покрития (над 100 см), докато по Черноморието ще бъде по-сухо и по-топло, прогнозира "Метео Балканс".

В сравнение с Западна Европа, Балканите ще бъдат по-защитени от атлантическите бури, но по-уязвими към континентален студ от Русия.

