Задават се порои и гръмотевици в половин България

Снимка Пиксабей

Опасно време ни очаква днес.

За събота – 16 май, е в сила жълт код за интензивни валежи с гръмотевици в 12 области от страната.

Очакваните количества на валежите в тези райони са между 20 и 35 литра на квадратен метър.

Причината е Средиземноморски циклон, който ще определя времето в страната през следващите дни. Валежите ще започнат в следобедните часове от югозапад.

В събота над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад-югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната.

На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг-югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен.

Слаб ще остане вятърът само в западната част на Дунавската равнина и западните райони на Горнотракийската низина. Максималните температури ще бъдат между 21° и 26°.

Максимални температури в най-големите градове:

София – 22°

Пловдив – 25°

Варна – 19°

Бургас – 21°

В планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра – около 8°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се появи висока облачност, вечерта купеста и купесто-дъждовна и по южното крайбрежие, а през нощта срещу неделя и по северното ще има валежи. Очакват се и гръмотевици. Ще духа умерен до силен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 17° и 21°. Температурата на морската вода е между 13° и 16°. Вълнението на морето ще се усили до 3-4 бала.

В неделя с ориентиране и усилване на вятъра от северозапад ще нахлува относително студен въздух. Облачността ще е предимно значителна, ще има и валежи, на повече места в Източна България. В североизточните райони има условия да са временно интензивни и значителни по количество.

Температурите ще се понижат и максималните ще са от 15°-16° на места в Западна България до 21°-22° в Горнотракийската низина.

В понеделник и вторник ще остане ветровито. Ще има променлива облачност, на отделни места в източните и планинските райони ще превали слаб дъжд. Максималните температури в по-голямата част от страната ще са около 20°, пише btvnovinite.bg.

