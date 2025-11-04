Задейства пъклен план в "Ергенът"

Редактор: Недко Петров

Габриела изуми всички в "Ергенът: Любов в рая" с това, което предприе.

След като налетя на бой на Ана-Шермин и замери с чехъл нейния приятел, наричайки го и тъпанар, тя реши да смени стратегията и се обърна на сто и осемдесет градуса.

Инфлуенсърката привика Красимир на четири очи, и му призна, че не е искала да му причини тези неприятности.

Габи се извини, че го е обидила и поиска прошка от бизнесмена, която, разбира се, веднага получи.

След като нейното разкаяние даде резултат и си върна Красимир като приятел, Габриела разкри, че може и да е преглътнала егото си, но тепърва ще показва колко е хитра и манипулативна.

Тези нейни думи би трябвало да означават, че предстоят трудни и неспокойни дни за Шермин.

След грозните сцени между двете, отношенията им тотално се сринаха, и не е трудно да се предположи, че Габриела ще направи всичко възможно не само да настрои участниците срещу дубайската принцеса, но и да я елиминира от романтичното риалити по бТВ.

