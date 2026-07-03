Задействаха BG-ALERT заради отвлечената Наталия

BG-ALERT беше задействан само преди минути заради отвлечената 11-годишна Наталия.

"Издирва се 11-годишната Наталия Асенова. Детето е високо 1,60 см, с едро телосложение, кестенява коса до раменете, облечено със светъл панталони бяло яке с червени цветчета. При информация се обадете на тел. 112", гласи съобщението, което получиха мнозина.

Десетки доброволци се включиха тази нощ в търсенето на момичето и 40-годишния Асен Симеонов, който я отвлече от дома на майка ѝ в село Константиново. Екипите бяха планирали да тръгнат от там в 22 часа вчера, за да претърсят отново района, но след сигнал, че двамата издирвани са забелязани в Провайдийско, те потеглиха към село Бързица малко след 20 часа, посочва БНТ.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!