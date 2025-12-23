Задействаха RO-ALERT заради атаки с дронове в Украйна

кадър: Ютуб, RO-ALERT

Снощи бяха регистрирани нови атаки с дронове в Украйна, близо до границата с Румъния, а до румънските граждани в Тулча и Галац беше изпратено предупреждение чрез RO-ALERT, съобщи румънското Министерство на националната отбрана, предаде Аджерпрес.

В 01:10 ч. днес радарните системи в Румъния са засекли две въздушни цели в украинското въздушно пространство, които са се движили към градовете Рени и Чилия в Украйна. В 01:26 ч. населението в северната част на окръг Тулча и югоизточната част на окръг Галац е било предупредено за нападението чрез RO-ALERT, предаде БТА.

