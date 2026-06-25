Задействана е системата за спешна медицинска помощ по въздуха за пострадалата в тежката катастрофа на "Тракия"

снимка: МТС

Задействана е системата за спешна медицинска помощ по въздуха за пострадалата в тежката катастрофа на магистрала "Тракия" вчера. Сред поредица от операции, извършени в МБАЛ "Св. Пантелеймон" - Ямбол, към момента тя е стабилизирана, проследяват се жизненоважните показатели. В момента екип от реаниматори и други специалисти от въздушната медицинска линейка преценяват дали тя може да бъде транспортирана в Университетската болница "Св. Георги" в Пловдив. Това съобщи директорът на ямболската болница д-р Панайот Диманов.

Преместването на тежкопострадалата 49-годишна жена ще стане само, ако състоянието ѝ позволява, допълниха от лечебното заведение. В момента медицинският хеликоптер е на площадката в професионалната гимназия по земеделие в Ямбол, предава БТА.

Основен риск има заради тежката черепно-мозъчна травма с отток, както и много тежка гръдна травма, каза за по-рано пред БТА д-р Панайот Диманов. Още при постъпването ѝ в Спешното отделение вчера тя е била в безсъзнание, в тежък шок и с множество увреждания на органи и системи. Направени са две операции в коремната област, заради разкъсвания на тънко и дебело черво. Това вече сме го овладели, каза д-р Диманов.

В момента 49-годишната жена е със стабилни жизненоважни показатели, изчаква се решението на екипа от въздушната медицинска линейка дали да бъде транспортирана.

Жената е една от петимата души в лекия автомобил, който вчера бе пометен от тир на магистрала "Тракия" при км 290 край Ямбол, припомня БТА. На място загинаха две деветгодишни момчета от футболната школа на столичния клуб "Славия". Живота си загуби и шофьорът, който е баща на едното от децата.

В ямболската болница в тежко състояние бяха транспортирани треньорът на школата на Славия Иван Терзийски и съпругата му. Мъжът е с мозъчно сътресение, но в съзнание и няма риск за живота му.

Редактор "Екип на Петел",

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