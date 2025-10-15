Задействат BG-Alert заради очаквани валежи в района на Царево

Снимка: Община Царево, архив

Ще бъде задействана системата за ранно предупреждение BG-Alert в района на Царево. Това съобщи кметът Марин Киров. "Ще бъде задействат BG-Alert. Бъдете предпазливи", написа той във фейсбук.

Възможни са интензивни валежи през нощта, предупредиха и от Община Царево.

"Бъдете внимателни и не излизайте в късните часове и при силен дъжд без нужда. При необходимост дежурните екипи са на разположение”, допълват от общината във фейсбук.

