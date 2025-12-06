Задействат системата за предупреждение за четири бургаски села

Кметът на Бургас задейства системата BG-ALERT за селата Извор, Вършило, Зидарово и Габър, заради преливане на реките Факийска и Хурдере. Пътят за тези села е затворен, предаде БНР.

Пет метра е височината на водния стълб на станцията за замерване на водните нива, разположена на моста за село Извор. Обходният път е през село Димчево.

85 литра на кв.м. е падналият дъжд до момента в района. На място са екипи на Община Бургас и "Гранична полиция".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!