Задигнаха над 30 000 лв. от къща в Шуменско
14.08.2025 / 13:07 0
Снимка: МВР
Задигнаха 33 000 лева от жилище в Шуменско, съобщиха от полицията.
На 13 август е подаден сигнал за кражбата от 66-годишен мъж от каолиновското село Наум.
По данни на мъжа тя е станала на 12 август. „Апашът“ е проникнал в имота, след като демонтирал комарник на прозорец и е откраднал сумата, съобщава Дарик.
По случая се води разследване.
