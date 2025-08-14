Задигнаха над 30 000 лв. от къща в Шуменско

Снимка: МВР

Задигнаха 33 000 лева от жилище в Шуменско, съобщиха от полицията.

На 13 август е подаден сигнал за кражбата от 66-годишен мъж от каолиновското село Наум.

По данни на мъжа тя е станала на 12 август. „Апашът“ е проникнал в имота, след като демонтирал комарник на прозорец и е откраднал сумата, съобщава Дарик.

По случая се води разследване.

