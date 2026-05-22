Задигнаха поливната система в Стара Загора

Снимка Булфото

Извършена е нагла кражба под Аязмото.

Видеонаблюдение в Стара Загора засне двама мъже, които демонтират и отнемат програматор, управляващ поливна система в зелените площи на града. Вследствие на кражбата тревата започва да съхне.

„Това се случи в нощта на 9 срещу 10 май. Откраднат е програматорът на поливната система. Но тук не става въпрос за трансформатора, нито за средствата, които ще трябва да дадем, за да възстановим всичко, а по-скоро за отношението към хубавите неща, които се правят в града", казва заместник-кметът на Община Стара Загора Радостин Танев, пише cross.bg.

По случая са подадени сигнали, а материалите са предадени на компетентните органи. Към момента извършителите все още не са разкрити.

