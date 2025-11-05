Задимяване и силни миризми стреснаха жителите в два квартала на Велико Търново

Снимка: Фейсбук, Д. Панов

Плътни изпарения и миризми от комините на дървопреработвателен завод във Велико Търново причиниха тревога на жителите на града снощи, предаде кореспондентът на БТА във Велико Търново Марина Петрова. Оказа се, че няма опасност от обгазяване.

Кметът Даниел Панов е изискал незабавна и спешна среднощна проверка на завода "Кроношпан" заради сигнали за задимяване и силни миризми в кварталите „Бузлуджа“ и „Зона Б“. В 22:05 ч. снощи Панов е разговарял с министъра на околната среда и водите, както и с Регионалната инспекция по околната среда и водите по повод получените сигнали - към дежурния в Общината и обажданията от хора, които са се свързали с него.

Панов е настоял директорът на РИОСВ незабавно да извърши проверка на инсталациите на „Кроношпан“, а резултатите от тази проверка да бъдат публично оповестени от инспекцията.

От инспекцията посочиха, че причината е рязкото понижаване на температурите, което води до промяна на атмосферното налягане. Опасност от обгазяване няма, на спешните телефони на РИОСВ няма постъпили сигнали, каза за БТА директорът на регионалната екоинспекция Станислав Станчев. По думите му упълномощените лица от завода "Кроношпан" са заявили, че няма аварийна ситуация и заводът работи според нормите.

