Задимяване от пожар наложи временно ограничаване на движението по пътя Омуртаг – Котел

Снимка: Булфото, архив

Временно беше ограничено движението в двете посоки по път II-48 Омуртаг – Котел в участъка между селата Градец и Мокрен заради задимяване, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Началникът на сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност“ в Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Сливен, главен инспектор Мариян Йоргов, каза за БТА, че движението е било спряно за кратко с цел безопасността на пътуващите. Наложило се е пожарникарите да гасят огъня от пътното платно, а пожарът вече е локализиран.

Огънят е възникнал в сухи треви южно от село Градец. По думите на главен инспектор Йоргов екипите продължават с доизгасяването на отделни огнища. В гасенето са участвали четири екипа на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Сливен, както и екип на Държавното горско стопанство. След приключване на действията по окончателното потушаване на пожара на място ще останат дежурни екипи, които ще следят обстановката, за да не се допусне повторно разпалване.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!