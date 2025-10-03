Задръствания и реки по пътищата във Варна, 67 л/кв.м се изляха от началото на деня

стоп кадър: Фейсбук, "Виждам те КАТ Варна", Н. Николов

67 литра дъжд на квадратен метър се изля във Варна от началото на деня. Това обобщи пред Радио Варна дежурният синоптик Венета Тодорова. Най-много са били валежите в Белослав - 92 л./кв.м. В Синдел са паднали 51 литра на квадратен метър.

Очаква се до края на тази вечер валежите в Североизточна България да спрат. Очакват се обаче нови валежи, които ще започнат още утре рано сутринта. Съвсем слаби ще бъдат преваляванията, с незначителни количества, а вятърът ще се обърне от запад-северозапад.

10 литра на квадратен метър са валежите в област Добрич, там валежите ще спрат най-късно.

Нови, значителни валежи, ще има следващата седмица. Те ще започнат още в понеделник вечерта, като ще продължат и във вторник, до обяд в сряда.

Заради изведнъж изсипалия се силен дъжд за кратък интервал от време, във Варна се образуваха задръствания заради прииждащата вода. Край Икономическия университет във Варна се събра голямо количество вода, задръствания се образуваха и около пазара на кв. "Чайка" в посока курортните комплекси. Реки се изляха и по бул. "Цар Освободител" и бул. "Княз Борис I".

