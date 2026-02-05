Зафиров: Ако Конгресът на БСП прекрати моите правомощия, аз няма да се кандитарирам за председател на БСП

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Ако Конгресът на БСП прекрати моите правомощия, аз няма да се кандитарирам за председател на БСП. Това заяви шефът на социалистите Атанас Зафиров.

Ако в Ссофийската градска организация се появи напрежение срещу ръководството и призиви за конгрес за смяна на председателя, става ясно, че такъв ще е резултатът от едно евентуално гласуване в нашия Национален съвет.

Това заяви шефът на БСП.

Пак казвам, за съжаление начинът, по който се конструира, не дава точно отражение на реалните настроения вътре в партията. Защото, в партията има не малко гласове, и те се изразиха под формата на декларации и на загриженост за отлагане на конгреса, и за средоточаване на усилията в това, което в момента е основната ни политическа задача за подготовката на ръководството , допълни Атанас Зафиров.

