Зафиров, БСП: Нищо и никой не може да ме накара да гласувам против интересите на народа, националната сигурност и очакванията на моите избиратели!

Атанас Зафироф излезе с изявление в социалната мрежа.

Ето какво пише той:

Нищо и никой не може да ме накара да гласувам против интересите на народа, националната сигурност и очакванията на моите избиратели!

Ветото не е отхвърлено от 8 депутати от БСП, а от 123 народни представители, които не са забравили нормите на Конституцията, в която са се клели. Единият от тях съм аз!

Една година защитавах държавния интерес над тяснопартийния. Платих висока цена и в служебен и в човешки план.

Днес си позволих да съчетая държавния и партийния. И всеки, който твърди обратното лъже, или не познава историята на БСП.

Никакво нарушение на Конституционни права няма - това е груба провокация и неистина. Нищо в днешните ни действия не пречи на всеки, който желае да упражни конституционното си право да гласува да го направи!

А че няма да бъда депутат в следващия парламент съм декларирал много отдавна!

Което няма да ми попречи да защитавам интересите на истинските автентични социалисти, както съм правил в последните 36 години и го направих и днес!

