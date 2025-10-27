Зафиров: БСП допринася за стабилността в държавата, мъдростта взе връх

Снимка: Булфото

БСП допринася за стабилността в държавата, каза лидерът на партията и вицепремиер Атанас Зафиров. "Радвам се, че мъдростта надделя", каза той пред репортери в Кюстендил по повод решенията Националния съвет на БСП от неделя.

Вицепремиерът участва в среща в Кюстендил, организирана от финансовото министерство "Единството е сила" по въвеждането на еврото. Той обаче не се е срещнал с ръководството на БСП в общината.

От общинското ръководство на БСП в Кюстендил не коментират посещението на Атанас Зафиров - той дори не е потърсил контакт с актива. Явно е участвал в срещата, организирана в младежкия център в града като вицепремиер, а не като партиен лидер.

Зафиров обаче не скри, че е удовлетворен от решенията, взети от неговата политическа сила, като посочи, че те са в посока утвърждаване на стабилността в държавата:

"И най-важното нещо - това е липсата на стабилност в държавата. Затова съм удовлетворен, че нашата политическа сила и вчера на заседанието на националния съвет взе своите решения в посока на утвърждаване на стабилността на държавата, в държавническото поведение на нашите представители в изпълнителната власт и в Народното събрание, а и мъдростта взе връх".

Вицепремиерът коментира, че голямото предизвикателство пред управлението не е свързано толкова с кадрови въпроси, а с дебатите около бюджета:

"Голямата опасност при това управление е не толкова кадровите въпроси или някакви други изкуствено привнасяни напрежения, това е именно дебатът по бюджета, тъй като знаете, че в съвместното управление сме партии с различен политически профил - леви, десни, центристи.

Искрено се надявам, че разговорите, които проведохме до момента, предстоящите заседания в съвета за съвместно управление, дебатите в пленарна зала ще бъдат в една посока. Пак казвам, най-важното сега, което трябва да осигури този бюджет е социална справедливост с достойно възнаграждение на трудовите хора".

