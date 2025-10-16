Зафиров: Готови сме на преговори, за да запазим правителството

снимка Булфото

БСП е готова на всякакви разговори, за да запази правителството. Това обяви на брифинг вицепремиерът Атанас Зафиров. Той добави, че няма да говори с партньорите си във властта чрез медиите.

„Изпълнителното бюро на БСП и коалиционният съвет „БСП – Обединена левица” заседаваха на тема очертаващата се правителствена криза и опасността тя да прерасне в политическа такава. Против сме да разговаряме през медии с партньорите си. Властта за нас никога не е била, не е и няма да бъде самоцел. Имахме изключително коректна позиция, не сме критикували участник в съвместното управление - министър, депутат или представител на някоя партия. Готови сме на всякакви разговори с цел запазване на правителството заради задачите, които стоят пред държавата. Инициативата обаче трябва да е в мандатоносителя”, посочи Зафиров.

В петък той ще се срещне с Европейската левица, която, по думите му, дала своята подкрепа за влизането на БСП в това управление. „Затруднен съм да обясня на нашите другари какво се случва в България и какво значи това за европейската ни перспектива”, каза още вицепремиерът.

„Ние направихме достатъчно компромиси, за да участваме в това правителство. Изкушавам се да кажа, че лимитът им е изчерпан, но няма да го направя, тъй като сме партия, която взима колективно своите решения. Искам ясно да чуя какви са претенциите и очакванията към нас”, добави Зафиров. Той се закани да не прави отстъпки с обществения интерес на хората.

Вицепремиерът подчерта, че Съветът за съвместно управление не е разпускан. „Дали ще бъде разширен съставът му, дали ще бъде подписано ново споразумение – тези въпроси стоят на дневен ред. Бойко Борисов и Георг Георгиев направиха заявки, че „ДПС-Ново начало” трябва да е част от това правителство. Когато разберем каква част – тогава ще дадем и нашата позиция., Факт е обаче, че това управление нямаше да съществува без подкрепата на „ДПС-Ново начало”. Нормално е, когато даваш подкрепа, да имаш определени очаквания, изисквания и виждания”, категоричен беше Зафиров.

Той отрече да е имал официална среща с премиера Росен Желязков, но подчерта, че двамата се чуват по телефона, „защото държавата си функционира”.

„Не само тази на Наталия Киселова, на дневен ред са оставките на всички участници на БСП-ОЛ в съвместното управление. Нито сме се вкопчили в постовете си, нито сме поставяли условия. Няма да позволим да бъде принизяван резултатът от работата ни. Критики по същество срещу работата на г-жа Киселова аз не съм чул до момента”, заяви вицепремиерът.

По думите му „ако се върви формално към ново управленско мнозинство, е нормално целия разговор да започне отначало – включително и за позицията на председател на Народното събрание”, предаде Нова тв.

