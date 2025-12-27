Зафиров: Каузата на БСП е държавата да работи за хората

Снимка Булфото

Шефът на социалистите изрази задоволство от добрата работа, която са свършили през изминалата година.

Участието на БСП в управлението бе водено от ясни принципи и отговорността към обществото. Това заяви председателят на БСП-Обединена левица Атанас Зафиров, който взе участие в заседание на Областния съвет на БСП-Пловдив, съобщават от партията.

Според него социалистите са доказали, че когато носят управленска отговорност, могат да реализират реални леви политики в интерес на хората - за социална справедливост, икономическа стабилност и силна държава.

Зафиров акцентира върху усилията на левицата за защита на доходите, социалните права и сигурността на гражданите. По думите му именно левите политики са дали стабилност и предвидимост в условията на динамична и предизвикателна обществена и геополитическа среда, пише news.bg.

Той посочи, че каузата на БСП е държавата да работи за хората, а не хората да плащат цената на кризи и политическа нестабилност. Това бе смисълът на нашето участие в управлението, отбеляза Зафиров.

В заседанието участваха представители на партийните организации от град Пловдив и всички общини в областта, както и министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов.

