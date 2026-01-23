реклама

Зафиров: От името на всички членове и симпатизанти на БСП заявявам неизменна подкрепа към Илияна Йотова

23.01.2026 / 19:32 2

Булфото

От името на всички членове и симпатизанти на БСП заявявам неизменна подкрепа към Илияна Йотова, написа председателят на БСП и на „БСП-Обединена левица“ и вицепремиер в оставка Атанас Зафиров в публикация във Фейсбук.

От днес България за пръв път в историята си има жена президент. Илияна Йотова поема поста в изключително труден за страната ни момент и към нея са насочени много надежди и очаквания, заявява Зафиров. Нямам никакви съмнения, че тя може да отговори на тях и да се справи с всички предизвикателства, които се появят по пътя ѝ, допълва той, цитиран от БТА. 

Вярвам, че говоря от името на всички членове и симпатизанти на БСП като заявявам нашата неизменна подкрепа към нея. На добър час, госпожо президент, пише още Атанас Зафиров. 

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 1 час)
Рейтинг: 175276 | Одобрение: 18831
Флинстоун готов да се облажи по-всяко време,надушва динозавърски ребърца!!!;)Ухилен:devil:
0
1
Дедо (преди 1 час)
Рейтинг: 25061 | Одобрение: 6966
Мазника - веднага извади голямата шпатула...

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама