Зафиров: Планът на Доналд Тръмп за Украйна зависи от развоя на военните действия

Снимка: Булфото

Планът на Доналд Тръмп за Украйна зависи от развоя на военните действия. Това заяви в Бургас вицепремиерът Атанас Зафиров. Той откри форум, посветен на ролята на България като партньор в европейската стратегия за сигурно и устойчиво Черно море. В морския град вицепремиерът коментира и държавния бюджет, предава БНР.

Атанас Зафиров изрази песимизъм, че украинската страна ще приеме условията на плана:

"Въпреки всичко остава надеждата, че въпросът ще бъде разрешен по възможно най-бързия и по възможно най-справедливия начин. Тук вече може да бъде и голямата роля на България като страна, която традиционно поддържа отлични отношения с всички страни в региона като единствен своеобразен мост между Запада и Балканите от една страна, черноморския регион от друга, по-активна дипломация наистина да съпътства този процес".

Вицепремиерът коментира и приетия държавен бюджет. Според него социално напрежение в страната няма.

"Виждам напрежение в една част от обществото - работодателската, с която, между другото, винаги сме имали много добри отношения, много добър контакт и в момента малко пресилиха нещата и общо взето успокоява се обстановката. Видяхте и днес дебата в зала ясно и категорично управляващото мнозинство защити своите приоритети. Няма спор по едно нещо обаче - това наистина е един социален бюджет, обърнат към непосредствените нужди на хората и аз се радвам, че голямата част от българското обществото разбира и споделя този подход".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!