Зафиров: Репликата на Борисов, че управлението е било олевяло заради БСП, я приемам като комплимент

„Благодаря на всички вас, които сте тук за подкрепата. Винаги съм се чувствал като пръв сред равни и никога не съм се изживявал като “лидер”, на каквито сме се нагледали през последните 30 години. Най-голямата ни задача сега е да запазим единството в партията, да не се отричаме от нашите постижения и да отчетем грешките, така че никога да не ги повтаряме“. Това заяви председателят на НС на БСП и на БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА Атанас Зафиров на среща с членове и симпатизанти в Търговище.

„Като председател на БСП положих максимални усилия да съм в диалог с всички партийни структури. Въпреки това отчитам като грешка комуникационната ни политиката, защото много от нещата, които свършихме, не успяха да стигнат до хората и нашето участие в управлението остана недостатъчно добре обяснено”, посочи Атанас Зафиров, цитиран от БТА. Във вътрешнопартиен план като успехи той отчете превеждането на партията през финансовата и организационна криза и обединението на лявото политическо пространство.

По неговите думи управлението е било необходимо, за да сложи край на спиралата от избори. „Не казвам, че е било лесно. Поехме управлението в изключително труден момент за държавата. Многократно се наложи да удряме по масата - и за продължаване на швейцарското правило, и за запазването на реакторите на АЕЦ “Белене”, и за неизпращането на български войници в Украйна. Репликата на Бойко Борисов, че управлението е било олевяло заради БСП, я приемам като комплимент. Това е като „Левски“ да почервенее заради ЦСКА”, каза Зафиров. Той подчерта, че за една година това правителство не генерирало нито един корупционен скандал, което не се е случвало в новата история на България.

Атанас Зафиров обясни, че подобно на Европа и в България тенденцията е да не може да се състави еднопартийно управление и да бъде управлявана от коалиции. По думите му включително и новият проект няма да събере повече от половината от гласовете на всички български избиратели. „Партиите трябва да покажат национално отговорно поведение и способност да правят разумни компромиси. Всичко останало е път към нищото”, категоричен бе Зафиров.

