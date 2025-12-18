Зафиров след оставките: Най-важната тема в момента са именно изборите

снимка Булфото

„БСП – Обединена левица“ вече е в активна подготовка за предстоящите избори. Това заяви председателят на Националния съвет на партията Атанас Зафиров в отговор на въпрос дали възнамерява да подаде оставка като политически лидер. По думите му, цитирани от БТА, фокусът на партията е изцяло върху изборния процес и оценката на участието ѝ в управлението.

Зафиров коментира темата по време на предколедно събитие в регистрационно-приемателния център на Държавната агенция за бежанците в столичния квартал „Овча купел“. Заедно с председателя на агенцията Иван Иванов той зарадва 21 младежи бежанци с подаръци дни преди Коледа.

„Най-важната тема в момента са именно изборите, резултатът от участието ни в управлението и всеки, който опитва да измести центъра на тежестта от тези въпроси, е враг на БСП и на България“, подчерта Зафиров. Той допълни, че решенията, които предстои да бъдат взети, ще бъдат в съответствие с вътрешнопартийните документи и правила.

„Като човек, на когото не му е безразлично какво е бъдещето не само на БСП, но и на цялата левица, искам да ви уверя, че предстои да вземем най-правилните и точни решения по начина, по който са разписани в нашите документи и правила“, заяви още председателят на Националния съвет.

По-рано тази седмица изпълнителното бюро на БСП подаде оставка без Атанас Зафиров и насрочи заседание на Националния съвет за 10 януари 2026 г. Решението беше взето като акт на колективна отговорност.

От партията тогава посочиха, че в този важен за държавата и за БСП момент основната цел е успокояване на обстановката и превеждане на левицата през предстоящите политически предизвикателства, включително и подготовката за изборите.

