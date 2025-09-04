Зафиров за побоя над шефа на русенската полиция: Това е посегателство срещу държавността

снимка Булфото

Осъждам остро нападението срещу старши комисар Кожухаров. Подобни действия са недопустими и представляват посегателство не само срещу личността, но и срещу държавността и обществения ред. Изразявам солидарност и подкрепа към него и към всички служители на реда, които ежедневно рискуват живота си в служба на гражданите. Държавата трябва да накаже и смачка с желязна ръка извършителите на подобни престъпни действия!

Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на БСП Атанас Зафиров по повод побоя над директора на полицията в Русе старши комисар Николай Кожухаров, предаде факти.бг.

