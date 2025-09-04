реклама

Зафиров за побоя над шефа на русенската полиция: Това е посегателство срещу държавността

04.09.2025 / 20:55 3

снимка Булфото

Осъждам остро нападението срещу старши комисар Кожухаров. Подобни действия са недопустими и представляват посегателство не само срещу личността, но и срещу държавността и обществения ред. Изразявам солидарност и подкрепа към него и към всички служители на реда, които ежедневно рискуват живота си в служба на гражданите. Държавата трябва да накаже и смачка с желязна ръка извършителите на подобни престъпни действия!

Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на БСП Атанас Зафиров по повод побоя над директора на полицията в Русе старши комисар Николай Кожухаров, предаде факти.бг.

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
1
ас (преди 16 минути)
Рейтинг: 166930 | Одобрение: 25910
това ли са заповедите от мечо пух????
1
0
kjk (преди 25 минути)
Рейтинг: 141454 | Одобрение: 15899
В държава на прасета,докато не заиграят бренекета,няма управия!!!;):errm:Ангелче
1
0
zorkooko (преди 32 минути)
Рейтинг: 6173 | Одобрение: 1118
Жалко по човешки а другото - не е по важен от " бай Иван от село Долно Нагорнище  но ако де се крият наследниците на Народната Милиция а демонстрират присъствие надали ще стане
zorkooko

