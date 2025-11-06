Загадъчна снимка разпали страсти в „Аз обичам България“

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Емоционално начало на поредния епизод на „Аз обичам България“. След като Филип Буков се провали с отговора на първия въпрос, една срещу друга се изправиха Николина Чакърдъкова и Лилия Маравиля.

Двете трябваше да открият каква грешка е допуснал изкуствения интелект, когато е нарисувал жътва през 1925 година.

По-бърза реакция показа актрисата и правилно отбеляза, че на ръкава на жената със сърпа има йероглиф.

Това бяха и първите две точки за един от отборите, но радостта на Лилия, капитана Стоян Дойчев и Николай Урумов бе кратка, тъй като последва светкавична реакция на Мария Чакърдъкова.

Щерката на Николина възстанови паритета, след като позна, че на екрана вижда пет вида зеленчуци.

Малко след това Чакърдъкови повишиха още повече настроението в студиото, след като изпяха „Сватба е“ под бурните аплодисменти на участници и зрители в предаването по бТВ.

Въодушевени, Николина и Мария предложиха на Филип да го оженят с тази песен пред 12 000 зрители по време на концерта им на 7 януари в „Арена София“.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!