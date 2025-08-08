Загадъчни животни се завърнаха в Родопите

Кадър БТВ

Три малки са се родили тази година в Родопите, а стадото вече наброява 23 животни

Четиринадесет години продължава амбициозната мисия за завръщане на европейските бизони в българските земи, откъдето са изчезнали преди осем столетия. В Източните Родопи, в района на язовир "Студен кладенец", вече живеят 23 зубри, включително три малки, родени през настоящата година, пише Дунав мост

"Между 15 и 17 процента е смъртността на вида в двубои между мъжките от нараняване. И около 11 процента между женските, което изобщо не е малък процент," разказва Христо Христов от фондация "По-диви Родопи".

Европейските бизони са загадъчни и трудно приспособими животни. Експертът споделя, че е наблюдавал двойки тийнейджърки да се бият и да падат в отвесни пропасти, но въпреки това да оцеляват.

Успешно размножаване в дивата природа

По ридовете в дивите дъбови гори над язовир "Студен кладенец", на площ от около 100 квадратни километра, се развива уникална популация. Доскоро в местообитанието се раждаше по едно зубърче годишно, но последните три години се появяват по няколко новородени.

"Малките, като са родени повече, като са няколко, те, нали, си играят заедно, доста по-щастливо детство е, отколкото, ако е самичко едно и няма с кого да си играе. Майките се консолидират заедно, правят си детски градини. Изобщо като при хората," коментира Христо Христов.

Социална структура и грижи за потомството

Зубрите проявяват изключителна жертвоготовност за децата си. Бащата ги води на пясъчни бани, за да се изчистят от паразити, а майката ги обгрижва. Документирани са случаи, в които мъжки зубър убива лисица, застрашила детето му.

Гигантите-тревопасни не нападат хора, но не е препоръчително да се дразнят. Имат важна биологична функция - заздравяват гората, като я прочистват от болни дървета.

Дългосрочна програма за възстановяване

Проектът за завръщане на зубрите в Източните Родопи стартира през 2013 година с докарването на първите пет животни от Германия. Въпреки първоначалните трудности, те успешно се адаптираха, а през 2015 година се роди първото зубърче от столетия в Родопите.

Възстановяването на популацията е съвместна инициатива на Национално ловно-рибарско сдружение "Съюз на ловците и риболовците в България" и фондация "По-диви Родопи". Работата следва подхода "Rewilding" - помощ за връщането на дивата природа чрез възстановяване на ключови видове.

Зубърът е изчезнал от българските земи през Средновековието, а от цяла Европа - в началото на 20-ти век поради интензивното ловуване и загубата на местообитания. Днес в света живеят около 7500 зубри, от които над 5000 на свобода.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!