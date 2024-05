Загадъчно огнено кълбо се появи в небето над няколко руски републики

Кадър Х

В небето над Южна Русия е забелязано да се разпада загадъчно огнено кълбо, показват видеоклипове, споделени от местни жители в сряда.

Кадри, показващи неизвестния летящ обект, бяха споделени в социалните мрежи от жители на няколко региона, включително Ставрополския край, Карачаево-Черкезката република, Краснодарския край и Република Калмикия. Руската държавна информационна агенция РИА Новости съобщи, че някои жители смятат, че става въпрос за падащ метеорит или комета, докато други казват, че според тях са видели сателит или "вражески обект", предаде Вести.

На видеозаписите се вижда как огненото кълбо се разпада на множество частици, докато се движи бавно по нощното небе.

От Newsweek уточняват, че не могат да проверят кадрите по независим начин.

Това се случва седмици след като потребители на социалните медии съобщиха, че са видели мистериозни спираловидни НЛО в САЩ и Европа. Интересът към неидентифицираните въздушни явления (НЛО) достигна своя връх миналата година, след като през юли 2023 г. няколко експерти свидетелстваха пред комисия на Конгреса, че те могат да представляват заплаха за националната сигурност. Проучване на Галъп, проведено през 2021 г., установи, че 41% от американците вярват, че извънземни космически кораби са посещавали Земята, което е с осем пункта повече от 33% през 2019 г.

РИА Новости съобщи, позовавайки се на любители астрономи, че наблюдението може да е било космически боклук, горящ с ниска скорост.

Каналът в Telegram на астрономическия проект AstroAlert съобщи, че горящият обект вероятно е сателит SpaceX Starlink.

"Виновникът за днешното небесно шоу е открит! Това най-вероятно е STARLINK-2653", се казва в канала, като се споделя карта, която уж показва траекторията на полета му.

"На тази карта крайната траектория на полета е долната орбита, която се превръща от бяла в зелена и след това в червена линия, преминавайки през центъра на пустинята Сахара, Средиземно море, Турция, Черно море, Сочи и по-нататък над северната част на Каспийско море.", става още ясно от публикуваната информация в канала

"15 минути преди изгарянето (в 17:35 UT или 20:35 московско време) космическият апарат прелетя над западното крайбрежие на Африка близо до точка с координати 0° географска дължина и 0° географска ширина", съобщиха от канала.

От Newsweek уточняват, че са потърсили SpaceX за коментар по имейл.

Тази седмица Русия обяви, че е започнала първия етап от изпитанията на тактически ядрени оръжия в региона. Личният състав на Южния военен окръг е започнал да тренира и да изпълнява бойни задачи със "специални боеприпаси" за ракетните системи "Искандер", се казва в изявление на руското министерство на отбраната.

Няма предположения, че огненото кълбо, забелязано в сряда, е свързано с тактическите изпитания.

От Newsweek уточняват, че са потърсили руското външно министерство за коментар по електронната поща.

"Личният състав на авиационните части на руските Въздушно-космически сили, участващи в тренировъчните занятия, оборудва авиационните оръжия със специални бойни глави, включително хиперзвуковите ракети "Кинжал", и лети в определените райони за патрулиране", се казва в изявлението.

Unidentified Flying object spotted in the sky over southern Russia tonight. 🌠



Stay tuned for updates! #UFO #Russia#meteor #метеор



pic.twitter.com/CycBoySvWF