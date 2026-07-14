Загасиха 76 пожара през последните 24 часа

Снимка Булфото

Загасени са 76 пожара през последните 24 часа, като пожарните служби в България са реагирали на 142 сигнала за произшествия. Това съобщават на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на МВР.

С преки материални щети са 18 от пожарите – седем в жилищни сгради, един – в промишлени сгради, два – в спомагателни постройки, три – в транспортни средства, един – в селското стопанство и др. Без нанесени материални щети са възникнали 58 пожара: 28 в сухи треви, горска постеля и храсти, три в стърнища, 23 в отпадъци и четири други, пише novini.bg.

Извършени са 61 спасителни дейности и помощни операции – при катастрофи в транспортни средства, битови и промишлени инциденти, за отстраняване на опасни предмети, спасяване на животни, отводняване, оказване на съдействие на други структури и ведомства, помощ на граждани и др. При пожарите е пострадал един човек.

Към екипите на пожарните служби са подадени и пет лъжливи повиквания.

Редактор "Екип на Петел",

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